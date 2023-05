Milazzo, nuovo parcheggio al borgo: il progetto va in gara

Importo complessivo di 3 milioni di euro, per il parcheggio che sorgerà nei pressi del borgo di Milazzo. Al via la gara d’appalto

MILAZZO – Verso la realizzazione di un nuovo parcheggio al borgo antico di Milazzo. Lo ha annunciato l’amministrazione Midili, che spiega di aver inviato il progetto alla Centrale unica di committenza per la gara d’appalto.

L’obiettivo è la realizzazione di un parcheggio multipiano in via Impallomeni, dal costo complessivo di 3 milioni di euro. Si inizierà con la realizzazione di 81 posti, con un primo stralcio delle somme messe a disposizione dal Dpcm dello scorso gennaio e dunque con 1 milione e mezzo di euro. Nell’ambito dei lavori, previsti anche interventi di messa in sicurezza del costone attiguo a via Impallomeni.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, che dichiara: «Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica diretto dal dirigente Lombardo che, ancora una volta, è riuscito a rispettare le tempistiche stringenti del Pnrr».

Romagnolo quindi annuncia: «Adesso via agli appalti per la rigenerazione urbana di 5,5 milioni di euro. Il timing prevede la contrattualizzazione con gli operatori economici a cui verranno appaltati i lavori entro il mese di giugno del corrente anno. Al contempo, però, non ci fermeremo e porteremo avanti la progettualità che oggi è fondamentale per un Comune che non vuole perdere le risorse disponibili attraverso le tante opportunità nazionali ed europee».