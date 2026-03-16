Lungomare di Villafranca Tirrena: via libera ambientale per la riqualificazione

Il progetto ottiene il parere positivo della Regione Siciliana per lo sviluppo turistico e la difesa della costa

Con D.A. numero 58 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, il Comune di Villafranca Tirrena ha ottenuto dalla Regione Siciliana il giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione regionale e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, del progetto per i Lavori di riqualificazione del Lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell’arenile.

Questo a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 90/2026 del 13/02/2026 della Commissione Tecnica Specialistica, reso nella seduta di prosecuzione del 13/02/2026.

Il Decreto segna un ulteriore tassello fondamentale ed importante nell’iter per la realizzazione dell’opera, su cui l’Amministrazione ha sempre puntato forte, per poter concedere a Villafranca Tirrena una opportunità di sviluppo basata sul settore turistico e contemporaneamente per la riqualificazione dell’intero Lungomare e del litorale adiacente.

Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Cavallaro

“Ho seguito passo dopo passo ogni fase sin dall’inizio e sono soddisfatto per questo risultato acquisito, che è fondamentale per la realizzazione dell’opera, anche considerando che non ci sono state prescrizioni rilevanti, il che comporterà dopo il rilascio del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) da parte dell’Assessorato, una volta acquisiti nell’ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi, già ottenuti, per la realizzazione e l’esercizio, il fatto di poter procedere con la redazione del progetto esecutivo in tempi più contingentati” – dice il sindaco Giuseppe Cavallaro.

“In sede di Conferenza dei Servizi, insieme al RUP Ing. Alfredo Russo, ho evidenziato alcune criticità da tenere in considerazione, in particolar modo relativamente alla problematica del deflusso delle acque all’incrocio con la Via Zizzo, alla zona particolarmente in depressione in corrispondenza di Via San Giuseppe Calasanzio (pesantemente colpita dagli eventi meteomarini, che comportano spesso la chiusura del Lungomare) ed agli spazi urbani di Piazza Arenile, di Piazza Graziella Campagna e Piazza Marina.

Ho inoltre proposto di prelevare il materiale per il ripascimento dai torrenti Calvaruso e del Santa Caterina, entrambi interessanti il centro urbano per i notori fenomeni del sovralluvionamento, divenuti ormai pedissequi. Ciò determinerà un miglioramento in termini di sicurezza per il territorio comunale oltre ad effetti benefici economici ed ambientali, poiché il materiale di ripascimento non dovrà essere portato da lontano.

Ricordo che, rispetto al progetto precedentemente realizzato, si prevede la formazione di cinque pennelli, che dipartendosi dalla spiaggia, si collegheranno alla barriera soffolta e fungeranno da contenimento ai fenomeni di erosione della costa. Questa tecnica progettuale, con molta probabilità, garantirà una risagomatura dell’intero Lungomare a lungo termine.

Nel progetto è anche prevista la riqualificazione delle opere complementari con la realizzazione di aree verdi e ludiche, oltre all’installazione di un sistema di illuminazione, per poter godere a pieno di un panorama tra i più affascinanti, vista la compresenza del Capo di Milazzo e delle Eolie. Il lavoro di questa Amministrazione continua, seppur tra le notorie difficoltà di ambito politico e burocratico. Questo risultato si aggiunge agli altri già ottenuti, grazie dall’abnegazione e senso del dovere che ci contraddistingue, nonostante i nostri oppositori si sforzino di negare l’evidenza dei fatti ampiamente documentabili”.