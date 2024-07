Milazzo. Oggi la presentazione del libro “Le Gelsominaie”

La storia delle “Gelsominaie” di Milazzo raccontata nell’opera letteraria di Santì La Rosa e Venera Tomarchio. Oggi la presentazione

MILAZZO – Si torna a parlare delle “Gelsominaie” di Milazzo, grazie al libro di Santì La Rosa e Venera Tomarchio, edito dalla Lombardo Edizioni. Oggi alle 18.30 a Palazzo d’Amico la presentazione, con il patrocinio del Comune.

L’opera “Le Gelsominaie” ha un particolare valore storico, legato ai diritti delle donne e alle lotte avvenute tra la fine del 1800 e primi anni ‘70 del 1900. Motivo, questo, per il quale la presentazione godrà del patrocinio del Comune di Milazzo e vedrà la presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore alla cultura Lydia Russo. Presenzieranno, inoltre, l’editore Antonio Lombardo, lo storico Fabio Milazzo e la vivaista Natale Torre.

In una nota, viene sottolineato come lo scopo primario del libro sia quello di mantenere il ricordo “di quelle donne, migliaia di donne, anziane, giovani e bambine che non solo hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo di un’industria pregiata, ma che hanno insegnato ad altre centinaia di migliaia di donne e uomini, il riscatto della propria dignità sul posto di lavoro, la lotta, la rivendicazione dei propri diritti e le conquiste sociali”.

A Milazzo le “Gelsominaie” sono state ricordate anche in occasione della festività dell’8 marzo, con la realizzazione di una statua commemorativa presso la giardineria comunale che è divenuta simbolo di rivendicazione sociale e lotta per la parità di genere.

Articoli correlati