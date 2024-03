Milazzo. Inaugurata la statua dedicata alle “gelsominaie”

La statua dedicata alle gelsominaie è stata posizionata presso la giardineria comunale, in concomitanza con le celebrazioni dell’8 marzo

MILAZZO – È stata una cerimonia dedicata alla storia della lotta per la parità e i diritti delle donne, quella dello scorso 8 marzo che a Milazzo ha previsto l’inaugurazione di una statua dedicata alle “gelsominaie” presso la giardineria comunale.

L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera comunale Maria Magliarditi, che ha commentato: «Grazie al supporto del sindaco, dell’esperto Franco Russo e gli operai e dei giardinieri del Comune siamo riusciti a creare questo angolo che vuole essere un simbolo, un luogo di memoria a testimonianza delle prime lotte per i diritti femminili. Un grande esempio di lotta contro la discriminazione di genere e di dignità che va commemorato e a cui le nuove generazioni devono ispirarsi».

Presente all’incontro anche il sindaco Pippo Midili, che ha aggiunto: «Le gelsominaie rappresentano un passato importante per la nostra storia e ricordarle nel giorno della festa con una iniziativa che va oltre il dibattito ritengo sia un segnale importante nei confronti di chi tanto si è speso per affermare i diritti non solo delle lavoratrici ma delle donne».

La statua dedicata alle “gelsominaie” è un’opera dello scultore Maurizio Calabrò, realizzata nel 2009 e rimasta presso il palazzo municipale sino allo scorso 8 marzo, quando ha trovato nuova vita e nuova dimora.

