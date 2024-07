Milazzo, oggi l’addio ad Alessandro Scalzo

Nel pomeriggio al Duomo i funerali del giovane vittima dello schianto in moto sull'asse viario. Le indagini

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 17.30 nel Duomo di Milazzo i funerali di Alessandro Scalzo, vittima dell’incidente autonomo avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sull’asse viario. Una tragedia che ha scosso il centro mamertino e in particolare il quartiere di San Giovanni, dove il ragazzo viveva e poco lontano da dove è avvenuto lo schianto.

Le indagini sull’incidente

Intanto la Procura di Barcellona prosegue l’inchiesta per chiarire cosa è accaduto. Nei giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane. Le conclusioni della professoressa Elvira Ventura Spagnolo, incaricata dalla magistratura dell’esame medico legale, saranno ufficiali tra qualche settimana. La consulente, oltre a chiarire cosa esattamente ha spento Alessandro, se qualcosa e cosa ha influito sulle conseguenze dello schianto contro il palo dell’illuminazione pubblica, ha effettuato anche un prelievo per verificare le condizioni del giovane alla guida del due ruote.

L’ultimo viaggio e l’epilogo tragico

Ai Carabinieri sono invece affidati i rilievi sul posto, per verificare le condizioni dell’asfalto e la sicurezza del tratto di strada, e l’esame delle video camere di sicurezza di zona. Al vaglio infatti la dinamica degli ultimi momenti di vita del ragazzo, che avrebbe imboccato un tratto dell’asse viario in contro mano, nei pressi dello stadio Salmeri, venendo intercettato da una pattuglia della Polizia in servizio di controllo. Sono stati proprio gli agenti a trovare per primi il corpo di Alessandro steso sull’asfalto, dopo lo schianto. Titolare dell’indagine è il sostituto procuratore Carlo Bray che, sotto le direttive del procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera, ha ordinato il sequestro del due ruote di Alessandro perché venga periziato.