Milazzo. S’inaugura la pista su ghiaccio

Sarà inaugurata quest’oggi la pista su ghiaccio allestita a Piazza Marconi, a Milazzo, in occasione delle festività natalizie

MILAZZO – Appuntamento con il pattinaggio sul ghiaccio, a Milazzo. Quest’oggi alle 18.00 l’inaugurazione della pista su ghiaccio a Piazza Marconi, allestita in occasione degli eventi di Natale. Allestite anche le luminarie natalizie, in prospettiva degli appuntamenti previsti per questo mese.

L’assessore allo sviluppo economico, Angelo Maimone, ha commentato: «Una serie di eventi che, oltre a fare scoprire il territorio, puntano a promuovere la cultura e le tradizioni natalizie milazzesi e a valorizzare i prodotti enogastronomici locali. Le manifestazioni interesseranno oltre piazza Marconi, la via Medici e piazza Duomo, con animazione per bambini, installazioni luminose e mercatini dedicati all’enogastronomia natalizia. La pista di ghiaccio sicuramente sarà una grande attrazione per i giovani così come lo è stata la ruota nel periodo estivo».