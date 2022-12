Milazzo, oltre 1 milione di euro per il restauro di due storiche chiese

Interventi di restauro che interesseranno le chiese di SS. Salvatore e di San Francesco

MILAZZO – Nuovi finanziamenti per la città di Milazzo, che riceve 1 milione e 100mila euro dal “Fondo per il culto” al fine di realizzare interventi di restauro presso le chiese di SS. Salvatore e di San Francesco.

Due edifici di particolare rilevanza, nel mamertino, che raccontano non soltanto la storia religiosa della città, bensì rappresentano un importante patrimonio storico e architettonico. Delle somme messe a disposizione, il cui decreto di finanziamento è già stato notificato al Comune di Milazzo, 822mila euro saranno destinati alla chiesa di SS. Salvatore mentre 318mila euro saranno destinati alla chiesa di San Francesco.

Soddisfatto il primo cittadino, Pippo Midili, che commenta: «Ringrazio la soprintendente Mirella Vinci per l’attenzione che dimostra sempre nei confronti della città di Milazzo. Per quanto riguarda la tempistica, ricevuto il decreto potremo metterci da subito al lavoro dando precise indicazioni agli uffici per pianificare gli interventi che dovranno essere finalizzati a rendere nuovamente fruibile la chiesa ».