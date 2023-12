Milazzo, oltre 5 milioni per la messa in sicurezza del costone della Manica

Appaltati i lavori che riguarderanno il costone roccioso della Manica, nella città di Milazzo. Oltre 5 milioni per la messa in sicurezza

MILAZZO – Appaltati, dall’ufficio contro il dissesto idrogeologico, i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso della Manica, nella città del Capo. I lavori saranno eseguiti dal Consorzio stabile ITM mentre la progettazione sarà curata da RTP Strafer ingegneria spa e CMP progetti studio tecnico associato.

L’importo totale delle somme messe a disposizione ammonta a oltre 5 milioni: nello specifico, sono stati destinati 5.186.952,66 euro per i lavori, 184.526,29 euro per i servizi di ingegneria e 97.000 euro quali oneri per la sicurezza.

Soddisfatto, il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha commentato: «Contiamo molto su questi lavori per completare una progettualità che nell’ultimo triennio ci ha permesso di operare già in altre zone sempre nell’area di Ponente. Quando ci siamo insediati, nel 2020 la situazione dei costoni era abbastanza critica, come confermato dai crolli che erano avvenuti in passato. Assieme all’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo e agli uffici ci siamo attivati per dare priorità a questa linea di azione. Partendo dalla necessità di avere un progetto definitivo che in questi casi è fondamentale per intercettare le risorse che sono messe a disposizione dei Comuni».

Tra gli interventi previsti, che dovranno concludersi entro 467 giorni, anche opere di regimentazione delle acque meteoriche per via delle Magnolie.