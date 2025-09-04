 Milazzo. Piazza Impastato, sindaco incontra forze dell’ordine

Milazzo. Piazza Impastato, sindaco incontra forze dell’ordine

Salvatore Di Trapani

Milazzo. Piazza Impastato, sindaco incontra forze dell’ordine

Tag:

giovedì 04 Settembre 2025 - 18:00

Riflettori su Piazza Impastato, a Milazzo. Il sindaco incontra le forze dell’ordine per prevenire schiamazzi notturni

MILAZZO – A palazzo dell’Aquila si è svolto un incontro tra il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, i vertici delle forze dell’ordine e il comandante della Polizia locale per affrontare la situazione di piazza Impastato, diventata luogo d’incontro per molti giovani. L’area, frequentata da diversi ragazzi, anche minorenni, è stata segnalata dai residenti per comportamenti rumorosi e potenzialmente illeciti, con conseguenti disagi per chi vive nel quartiere.

Le istituzioni hanno concordato sulla necessità di un’azione congiunta per intensificare i controlli e promuovere iniziative di prevenzione. Ancora nessuna anticipazione, ma dal Comune confermano l’arrivo di misure preventive, come sollecitato anche dalla Prefettura.

«Quanto accade da qualche tempo a piazza Impastato impone attenzione da parte delle istituzioni –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– e assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine abbiamo verificato delle soluzioni che ritengo nei prossimi giorni possano trovare attuazione».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Mancano pochi giorni alla spettacolare “luna di sangue”
Messa in sicurezza del viadotto A20, senso unico alternato sulla Sp 52 di Calvaruso
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED