Milazzo. Piazza Impastato, sindaco incontra forze dell’ordine

Riflettori su Piazza Impastato, a Milazzo. Il sindaco incontra le forze dell’ordine per prevenire schiamazzi notturni

MILAZZO – A palazzo dell’Aquila si è svolto un incontro tra il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, i vertici delle forze dell’ordine e il comandante della Polizia locale per affrontare la situazione di piazza Impastato, diventata luogo d’incontro per molti giovani. L’area, frequentata da diversi ragazzi, anche minorenni, è stata segnalata dai residenti per comportamenti rumorosi e potenzialmente illeciti, con conseguenti disagi per chi vive nel quartiere.

Le istituzioni hanno concordato sulla necessità di un’azione congiunta per intensificare i controlli e promuovere iniziative di prevenzione. Ancora nessuna anticipazione, ma dal Comune confermano l’arrivo di misure preventive, come sollecitato anche dalla Prefettura.

«Quanto accade da qualche tempo a piazza Impastato impone attenzione da parte delle istituzioni –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– e assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine abbiamo verificato delle soluzioni che ritengo nei prossimi giorni possano trovare attuazione».