Milazzo, proroga sulle tasse per i cittadini danneggiati dall’alluvione

A seguito delle forti piogge dello scorso 3 dicembre, il Comune di Milazzo ha deciso di prorogare il pagamento delle tasse. Ecco i beneficiari

MILAZZO – Arrivano i primi aiuti ai cittadini del milazzese danneggiati dall’alluvione dello scorso 2 dicembre, che ha generato numerose criticità su tutto il territorio mamertino provocando danni a strutture e autovetture.

La giunta comunale di Milazzo ha infatti approvato una delibera con la quale si stabilisce, per tutti i cittadini che abbiano segnalato di aver riportato danni a causa dell’alluvione, una proroga di tre mesi sul pagamento del Canone Unico Patrimoniale, della Tari, dei Canoni per i consumi idrici, dell’imposta di soggiorno e degli avvisi di accertamento per recupero delle imposte locali.

L’assessore alle finanze del Comune, Roberto Mellina, ha sottolineato che la proroga “potrà subire variazioni a seguito di interventi normativi specifici da parte dello Stato e/o della Regione Sicilia in ordine alla dichiarazione dello stato di calamità comunale che abbiamo già richiesto con un procedente atto deliberativo”.

«La situazione emergenziale –dichiara Mellina– imponeva un’azione di sostegno diretta e immediata, nell’ambito delle competenze comunali, volta a mettere in atto dispositivi di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, anche attraverso un differimento del termine di pagamento dei tributi di competenza comunale».

