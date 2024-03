Milazzo. Protezione Civile Comunale, al via formazione volontari

Quattro giorni di formazione per il gruppo di volontari che costituirà la Protezione Civile Comunale di Milazzo. Ecco tutti i dettagli sull’iniziativa

MILAZZO – La città del Capo si prepara ad accogliere il gruppo di Protezione Civile Comunale. A Milazzo l’avvio degli incontri di formazione destinati ai 35 volontari, che al termine degli appuntamenti dedicati a tematiche specifiche, prenderanno servizio.

«È la prima volta che si costituisce la Protezione civile comunale –dichiara l’assessore al ramo Francesco Coppolino, che aggiunge– sono fiero di questo gruppo, che può contare su una composizione varia di professionisti, ingegneri, ex delle forze armate e anche giovani alla loro prima esperienza. Non è stato semplice arrivare a questo punto ma grazie alla collaborazione e agli uffici preposti, siamo riusciti a partire con questa prima fase che formerà i volontari».

Sulla questione anche il Responsabile Regionale della Protezione Civile per la provincia di Messina, Bruno Manfrè, che ha sottolineato l’eccezionalità rappresentata dal cospicuo numero di volontari e l’importanza della loro presenza per far fronte ai casi di emergenza.

Il corso di formazione avrà una durata di 32 ore e si concluderà il prossimo 20 aprile.