Milazzo. Pulizia spiagge, al via la gara per il triennio

Il servizio di pulizia delle spiagge a Milazzo avrà durata triennale e prevederà anche la pulizia del territorio. Al via la gara d’appalto

MILAZZO – Verso l’affidamento del servizio di pulizia spiagge e dei terrapiani, nel Comune di Milazzo dove sono state avviate le procedure di gara. Depositata la documentazione necessaria, presso la Centrale di Committenza “Tirreno Ecosviluppo” con una base d’asta di 450mila euro. I trienni interessati sono 2025, 2026 e 2027.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha sottolineato come si tratti di un servizio a tutto tondo che interesserà la pulizia di diversi spazi comunali e non solo della battigia: «Un appalto completo -ha dichiarato- in quanto è stato ritenuto vantaggioso per l’Ente l’inserimento di altre attività in aggiunta al servizio di pulizia sia per ragioni di economicità che per una migliore organizzazione dello stesso. Si ritiene che l’affidamento ad un solo gestore possa garantire un’articolazione del servizio più omogenea ed efficiente».

I dettagli sul servizio di pulizia a Milazzo

Il servizio interesserà la costa di Ponente e Levante, per il periodo compreso tra il 31 maggio e il 15 settembre. Nello specifico, sono previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata. Gli interventi di pulizia manuale saranno bisettimanali e quadrimestrali sino ai mesi di luglio e agosto: per il periodo estivo, infatti, la pulizia sarà effettuata giornalmente. Ogni 15 giorni, invece, la pulizia meccanizzata delle spiagge di Milazzo.

Previsti anche interventi di pulizia straordinaria degli spazi verdi del territorio. Infine, il servizio riguarderà anche la gestione delle mini isole ecologiche, delle discese a mare, delle passerelle, delle docce e delle torrette dei bagnini.