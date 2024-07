Milazzo. Pulizia spiagge, arriva l’estate e tornano gli incivili

Anche quest’anno è stata avviata la quotidiana pulizia delle spiagge a Milazzo, ma gli incivili continuano a gettare rifiuti

MILAZZO – “Milazzo vuole essere pulita”. Così è intervenuto il sindaco Pippo Midili, in merito ai rifiuti gettati sulle spiagge mamertine nonostante la quotidiana operazione di pulizia che viene eseguita.

Come ogni anno, infatti, è stata avviata la rimozione quotidiana dei rifiuti sulle spiagge del territorio che puntualmente tornano sporche a causa degli incivili. Sulla questione un commento del primo cittadino, che sui social ha sottolineato come molti utilizzino le isole ecologiche per gettare ogni sorta di rifiuto.

Sulla questione del decoro urbano l’amministrazione Midili, negli anni, è intervenuta più volte avviando un vera e propria campagna contro chi getta rifiuti, con multe, videosorveglianza e l’apposizione di nuovi cestini sul territorio. Anche i volontari ogni anno si dedicano alla pulizia delle spiagge, lanciando incontri dedicati. Ma la lotta contro l’inciviltà è ancora lunga, così come l’estate.

