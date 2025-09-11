Milazzo. Rapina in pescheria, arrestato 45enne

Carabinieri aiutati anche da un cittadino che transitava in zona

Avrebbe brandito, come se fosse un’arma, una siringa, per portare a termine una rapina in una pescheria di Milazzo. Il presunto rapinatore, un 45enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di “rapina aggravata”, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo che erano intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta all’utenza di pronto intervento 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il malvivente sarebbe entrato in pescheria e, avvicinandosi alla cassa, con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l’intero incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il presunto rapinatore vicino alla pescheria, grazie anche all’azione di supporto di un cittadino che transitava in zona.

I militari hanno così recuperato il bottino, pari a 360 euro, restituendolo al proprietario. L’uomo, invece, è stato condotto in caserma, laddove i Carabinieri hanno formalizzato il suo arresto.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione del giudice, l’arrestato è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato.