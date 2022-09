Milazzo. 130mila euro per la rigenerazione urbana della Piana

La giunta Midili, a Milazzo, ha annunciato nuovi interveti di rigenerazione urbana che riguarderanno la zona della Piana. Ecco tutti i dettagli

MILAZZO – Torniamo a parlare di rigenerazione urbana nella città del Capo. A Milazzo la giunta Midili ha infatti approvato nuovi interventi che riguarderanno la zona della Piana, che saranno realizzati con i fondi del Pnrr destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nello specifico, si parla di una spesa di circa 130mila euro mentre le zone della Piana ad essere interessate saranno piazza Pozzo a Santa Marina, le zone di San Marco , via Orsa Maggiore, via Maio Mariano, via Birago, via Giorgio Rizzo, via Massimo Scala e Ettore Celi dove si interverrà sulla viabilità.

Gli obiettivi principali, spiega l’amministrazione, saranno quelli di migliorare la circolazione del traffico nella zona e garantire maggiore fruibilità delle aree alle persone con difficoltà motorie, anziani e disabili.

Soddisfatto, il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha voluto sottolineare il proprio impegno per tutte le zone della città: «Anche questi interventi a Santa Marina, dove è previsto anche altro –ha dichiarato- e a San Marco confermano la grande attenzione per la periferia».