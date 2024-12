Milazzo, rinviato il concerto di Mario Incudine al Teatro Trifiletti

Lo stop a causa di lavori urgenti. La data sarà recuperata in primavera

MILAZZO – Il concerto di Mario Incudine non si terrà, come previsto, il prossimo 6 gennaio a Milazzo. A causare il rinvio dell’esibizione del cantante e attore teatrale, interventi urgenti presso il Teatro Trifiletti dove era atteso Mario Incudine.

Già fissata una nuova data, per la quale saranno validi i biglietti acquistati: il 10 aprile 2025. «Si precisa –scrive il Comune si Milazzo in una nota- che i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, ma che eventualmente potrà anche essere richiesto il relativo rimborso per chi è impossibilitato a seguire la nuova data».