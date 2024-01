Milazzo. Ritrovato il 50enne Antonio Dama

Si trovava alla stazione

MILAZZO – Antonio Dama, il 50enne di Milazzo del quale non si aveva notizie da ieri mattina, è stato ritrovato. Le sue condizioni complessive sono buone anche se Dama, al momento del ritrovamento, era in stato confusionale. A rintracciarlo, a bordo di un treno nella stazione di Milazzo, sono stati i carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione.

Da ieri mattina non si avevano più. L’uomo intorno alle 10, 30 era uscito da e da quel momento si erano perse le tracce. L’allarme è stato lanciato dai familiari ieri sera con una denuncia ai carabinieri. Il figlio Davide, calciatore del Milazzo, aveva lanciato un appello sui social, mentre la Prefettura di Messina aveva attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. Oggi il lieto epilogo. “Ho trovato mio padre – ha scritto su Facebook il figlio Davide – sta bene e vi ringrazia tutti per il vostro aiuto”.