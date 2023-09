Milazzo. Scavi cittadini, cambia il regolamento: tempi inferiori per cauzioni

Cambiamenti nel regolamento per gli scavi cittadini, ad opera della prima e della seconda commissione consiliare di Milazzo. Le novità

MILAZZO – Si è rivisto il regolamento relativo agli scavi cittadini, nella città di Milazzo, dove si sono recentemente riunite la prima e la seconda commissione consiliare presiedute dai consiglieri Valentina Cocuzza e Franco Rizzo.

Nei fatti, le modifiche riguardano la restituzione delle cauzioni da parte del Comune a seguito di piccoli interventi effettuati dai cittadini che adesso avranno tempi di attesa di sei mesi, a fronte delle tempistiche maggiormente dilatate per i lavori eseguiti dalle grandi aziende.

Al riguardo il sindaco Pippo Midili ha commentato: «Abbiamo ritenuto opportuno operare questo correttivo a seguito di diverse segnalazioni di cittadini che avevano queste somme bloccate da parecchio tempo. E’ stato verificato che effettivamente a fronte di piccoli interventi la tempistica era uguale a quella delle grosse aziende che effettuano scavi ben più importanti. Per cui si è deciso di dimezzare i tempi di attesa dei cittadini, fissando in sei mesi i tempi per il collaudo da parte degli uffici».