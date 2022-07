Milazzo. Scontro sul lungomare, morto il 32enne Antonio Leto - Tempostretto

Il giovane era alla guida della sua moto quando si è scontrato con un'auto

MILAZZO – E’ Antonio Leto, 32enne di Milazzo, la vittima di un tragico incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16 sulla litorale di Ponente, a Milazzo. Il giovane, molto noto nella zona per la sua attività di barman, era alla guida della sua Ducati Monster quando si è scontrato con una Ford Fiesta proveniente dalla direzione opposta. Lo scontro è risultato fatale per il 32enne, morto sul colpo. Alla guida dell’automobile, invece, c’era una donna, trasportata all’ospedale Fogliani per aver riportato alcuni traumi. Sul posto carabinieri e polizia hanno subito avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.