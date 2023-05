Milazzo, stabile la 16enne coinvolta nello scontro tra motocicli - Tempostretto

Fermata l'emorragia cerebrale ma le sue condizioni sono ancora critiche. Olivarella si stringe intorno alla famiglia speranzosa.

MILAZZO – Sono ore di apprensione ma si accendono speranze, precauzionalmente timide, per la famiglia della sedicenne di Olivarella rimasta coinvolta nello scontro tra motorini avvenuto in via Palmara domenica scorsa. I medici del Policlinico di Messina tengono la prognosi riservata e definiscono ancora critiche le sue condizioni, ma il quadro rimane stabile, a quattro giorni dall’intervento effettuato per bloccare l’emorragia cerebrale. La giovane ha riportato seri danni anche al torace.

Intanto si fa luce sulla dinamica dell’impatto tra lo Scarabeo su cui viaggiava la sedicenne e la moto Aprilia con in sella un quindicenne. A lavoro i carabinieri della Compagnia di Milazzo che ipotizzano che uno dei due mezzi abbia imboccato la via in direzione di marcia contraria a quella consentita. Dopo lo scontro la più grave dei feriti è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e di lì trasferita al Policlinico della città dello Stretto, dov’è ancora ricoverata.

Migliorano invece le condizioni della diciassettenne che guidava il due ruote, dimessa con una prognosi di 30 giorni, mentre il giovane in sella alla Aprilia se l’è cavata con traumi minori.