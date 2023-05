Milazzo, scontro tra cinquantini. Due minorenni gravi

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto dei motorini in via Palmara. In ospedale tre ragazzi

MILAZZO – Si è verificato nel pomeriggio un incidente che ha visto scontrarsi due motorini cinquantini. A bordo c’erano dei minorenni. L’impatto è avvenuto in via Palmara a Milazzo. Al momento, due dei minorenni coinvolti risultano in gravi condizioni e uno di loro è stato trasferito presso il Policlinico di Messina. Un terzo minorenne coinvolto non versa invece in condizioni gravi, ma ha riportato diverse fratture.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti del comando dei Carabinieri. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro.

