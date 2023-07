Milazzo, stop parcheggi a pagamento ma è solo temporaneo. Ecco perché

Niente parcheggi a pagamento, nella città di Milazzo. Una sospensione temporanea, che durerà ancora per qualche tempo. Ecco i dettagli

MILAZZO – Arriva lo stop ai parcheggi a pagamento, nella città del Capo dove almeno per il momento non sarà necessario pagare il ticket per sostare nelle zone individuate nel piano parcheggi.

Si tratta di una misura temporanea, che avrà valore soltanto per qualche giorno a causa del subentro della nuova ditta incaricata del servizio di gestione dei parcheggi: la Sis (Segnaletica industriale stradale) di Perugia al momento impegnata nella sostituzione dei parchimetri. La sosta a pagamento tornerà attiva il prossimo 4 agosto.