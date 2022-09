Milazzo. Teatro Trifiletti, il consigliere Foti: “A quando la riapertura?”

Il consigliere comunale di Milazzo, Antonio Foti, interviene sulla riapertura del teatro Trifiletti presentando un’interrogazione sull’argomento

MILAZZO – Si riapre il dibattito sul teatro Trifiletti di Milazzo, ancora chiuso a causa di interventi di restauro e messa a nuovo. Sulla questione è tornato il consigliere comunale Antonio Foti, che ha presentato un’interrogazione nella quale chiede quale sia lo stato di avanzamento dei lavori e se sia stato concordato un crono programma di riapertura per i prossimi mesi.

«Dopo un anno –ha dichiarato Foti- riportiamo nuovamente in aula la questione legata alla riapertura del teatro Trifiletti. Ad oggi non ci sono tempi certi sulla futura riapertura del Teatro Trifiletti. La fruizione del Trifiletti –ha concluso- non può che rappresentare una priorità per l’intera comunità milazzese e per tutte quelle realtà culturali desiderose di far ritornare a vivere il nostro teatro».

Degli interventi al teatro Trifiletti se ne era discusso già lo scorso anno, quando era stato fatto il punto sui lavori da eseguire: tra questi, la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico di 12,75 KWp con sistema di autoproduzione di energia anche per le ore serali. All’epoca, si era parlato di un importo complessivo di 210.347,41 euro.

Articoli correlati