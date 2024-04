Milazzo, torna l’isola pedonale. Le possibili zone interessate

A Milazzo tornerà l’isola pedonale. È quanto emerso durante un incontro con i rappresentati del Centro Commerciale Naturale

MILAZZO – Dopo l’esperienza della scorsa estate, la città di Milazzo si prepara al ritorno dell’isola pedonale. Della questione se ne è discusso durante un incontro tra l’amministrazione Midili e i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale.

Nel corso della riunione si sono valutate le possibili zone interessate, che restituiranno un’isola pedonale di dimensioni inferiori ma più semplice da gestire sotto il profilo della viabilità. Praticamente certo, invece, il periodo a partire del quale sarà attiva l’isola pedonale: si parla di inizio luglio, ma è ancora definire il giorno esatto. Al momento si ipotizza che l’isola pedonale possa essere attiva già dal 5 luglio o, al più tardi, dal 15 luglio.

Le aree interessate potrebbe essere barriera in via dei Mille, nei pressi della rotatoria, con chiusura delle vie Luigi Rizzo, Cassisi, Crispi, marina Garibaldi, piano Baele, proseguendo per piazza Caio Duilio, via Piraino e via Mazzini. In alternativa, si ipotizza la chiusura al transito in prossimità dell’intersezione tra via Luigi Rizzo e la via Cassisi.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili e l’assessore allo sviluppo economico Angelo Maimone hanno dichiarato: «L’obiettivo è mettere a disposizione della cittadinanza e dei visitatori una città vivibile e attrattiva. In tal senso puntiamo a mantenere i mercatini dell’artigianato e dell’hobbystica, spostandoli nelle ore serali, sempre in marina Garibaldi e ad accogliere con favore le iniziative che verranno proposte dagli stessi operatori commerciali. Il Comune da parte sua, oltre agli spettacoli che presto saranno ufficializzati organizzerà, il 26 luglio, la Notte bianca».

Adesso si attende un prossimo incontro con Confcommercio e Confesercenti per definire gli ultimi dettagli.