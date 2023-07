Milazzo, torna l’isola pedonale. Sarà attiva dal venerdì alla domenica

Il Comune di Milazzo avvia ufficialmente l’istituzionalizzazione dell’isola pedonale, che sarà attiva dal venerdì alla domenica. Ecco i dettagli

MILAZZO – Si torna con l’isola pedonale, nella città di Milazzo dove un primo “esperimento” era stato effettuato in occasione della notte bianca. Adesso, a distanza di qualche giorno, l’istituzionalizzazione con l’avvio di un servizio navetta per accedere al centro urbano.

L’isola pedonale, già partita lo scorso 21 luglio, sarà attiva dal venerdì alla domenica dalle 21.00 alle 00.30 sino al prossimo 17 settembre. Il servizio navetta, del costo di 2 euro e affidato alla ditta Di Paola Viaggi, sarà attivo dalle 21.00 alle 00.30 con due linee attive: una dall’area di “Gobba del Cammello” e una da piazza 25 aprile.

L’isola pedonale, invece, interesserà le zone di Via L. Rizzo, Via F. Crispi, Piazza della Repubblica, il Lungomare Garibaldi, Via C. Borgia, Via M. Nardi, Via N. Ryolo, Via C. Borgia, Piano Baele, Via G. Medici, Piazza C. Duilio, Via Portosalvo, Via D. Piraino e Via Cassisi.