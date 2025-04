Milazzo. Traffico di droga, due arresti

Altri 17 sono indagati, 5 di loro saranno interrogati dal giudice

Un traffico di stupefacenti condotto da un’associazione operante nell’hinterland di Milazzo e Barcellona e che alimentava anche un rilevante flusso di cocaina verso le isole Eolie, nascosta all’interno di mobili e ciclomotori destinati ad uno degli indagati.

Dopo le indagini svolte dai poliziotti del commissariato di Milazzo, oltre 40 agenti, col supporto dei colleghi di Barcellona e della Squadra Mobile di Messina, hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, con la quale sono stati arrestati due uomini ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

All’alba di oggi sono stati arrestati due esponenti del più ampio gruppo criminale, un trentaseienne ed un sessantatreenne, mentre altri 17 sono stati indagati in quanto ritenuti responsabili di molte cessioni di stupefacente, anche a giovanissimi.

Cinque degli indagati per lo spaccio al dettaglio dovranno sottoporsi all’interrogatorio disposto dal giudice del Tribunale di Messina che, all’esito, valuterà se accogliere la richiesta di misura cautelare restrittiva avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia per ciascuno di essi.

Oltre un centinaio sono le cessioni accertate e contestate ai singoli spacciatori incaricati dall’organizzazione di curare sia lo smercio al dettaglio sia la fornitura all’ingrosso in favore di altri spacciatori di marijuana e cocaina.