Milazzo. Tutto pronto per gli italiani di marcia, i protagonisti - Tempostretto

MILAZZO – È tutto pronto a Milazzo per la 1ª prova dei Campionati Italiani di Società di marcia, che si svolgerà domenica 29 gennaio. La manifestazione Fidal, organizzata dalla Duilia Barcellona e dedicata a Maurizio Catanzaro, metterà in palio anche i titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse, oltre agli ambiti “pass” per la Coppa Europa.

Il weekend mamertino sarà aperto, domani, sabato 28 dal convegno tecnico-scientifico “Nuovi orizzonti metodologici nell’allenamento sportivo”, in programma a Palazzo D’Amico, con gli interventi del direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, dell’ex dt Nicola Silvaggi e dell’allenatore già marciatore azzurro Gianni Perricelli, e del noto tecnico siciliano Gaspare Polizzi.

Lista partenti

Leggendo la lista degli iscritti, figurano nomi importanti del movimento del “tacco e punta”. Alla partenza, in Piazza Caio Duilio alle ore 8:30, vi saranno le azzurre Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Lidia Barcella (Bracco Atletica), rispettivamente quarta e sesta nella 35 km continentale dello scorso agosto a Monaco di Baviera. Entrambe sono già selezionate per gli Europei a squadre di marcia del 21 maggio a Podebrady, ma vorranno fornire positive indicazioni sul loro attuale stato di forma in vista proprio della rassegna in Repubblica Ceca. Le due bergamasche sono le marciatrici più attese della 35 km per quanto mostrato nella passata stagione. Curiazzi ha vinto il titolo italiano a Pescara e si è migliorata fino a 2h52:06, avvicinando il podio a Monaco, Barcella, oltre a brillare in Baviera, vanta in carriera il terzo posto nella 35 km della “Coppa Europa” di due anni fa. Ambiscono alle posizioni di vertice Nicole Colombi (Carabinieri) e Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Al maschile, da seguire, in particolare, Michele Antonelli dell’Aeronautica.

Tra i partecipanti, anche un gruppo di eccellenti marciatori stranieri, a cominciare dalla cinese Li Maocuo (a Milazzo nella 35 km), argento mondiale della 50 km di Doha 2019, proseguendo con lo spagnolo Marc Tur quarto nella 50 km a Tokyo 2020, in Sicilia nella 20 km insieme all’altro cinese Wang Kaihua, settimo alle Olimpiadi. Nella 20 km, attenzioni rivolte a Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), in top ten ad agosto in Baviera e già capace di 1h21:59 a La Coruna. Si confronterà con Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle). Papabili protagonisti, inoltre, Nicola Lomuscio (Amatori Atl. Acquaviva), Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Alperia) e Ettore Grillo (Atl. Firenze Marathon). Nella gara femminile, va attenzionata, soprattutto, Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), mentre nei 10 km c’è grande curiosità per l’allievo Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva), argento agli Europei U18 di Gerusalemme.

