Milazzo. Una tensostruttura per il pronto soccorso? Le soluzioni dall’Ars

In commissione sanità all’Ars l’incontro, richiesto dal sindaco di Milazzo, per discutere del pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Ci sono delle soluzioni

MILAZZO – È stato al centro di un incontro in commissione sanità all’Ars, il pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo per quale si cerca una sistemazione momentanea in vista dei lavori di sistemazione del reparto.

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili, che ha fortemente voluto la riunione, si è fatto portavoce dei sindaci del territorio e in particolare del Distretto Socio-Sanitario D27 facendo presenti diverse criticità a cui si andrebbe incontro, qualora il pronto soccorso venisse spostato fuori dal territorio mamertino.

Uno spiraglio si è aperto, nel corso del dibattito: per la commissione sarebbe fattibile la realizzazione di una tensostruttura, nella quale ospitare il pronto soccorso del Fogliani sino al termine dei lavori. Già oggi un primo sopralluogo di valutazione con i rappresentanti della Protezione Civile.

Nel corso del dibattito è poi emersa un’altra possibile soluzione, proposta dal deputato Pino Galluzzo: spostare il pronto soccorso presso l’ala che ospita la direzione sanitaria. La questione dovrà essere valutata attentamente, dato che è emersa anche l’impossibilità di eseguire i lavori a scaglioni e mantenere aperta solo una parte del pronto soccorso per volta.

