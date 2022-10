Milazzo. Rivoluzione a Piazza marconi, verso l'inizio dei lavori

Piazza Marconi, a Milazzo, pronta a diventare un luogo smart dedicato alla socializzazione e ai giovani. Approvato il progetto, adesso l’appalto

MILAZZO – Nuovo passo in avanti per il rinnovamento di Piazza Marconi, a Milazzo. L’area sarà oggetto di un importante intervento di restyling che renderà la piazza un luogo di aggregazione, principalmente rivolto ai giovani grazie all’utilizzo di diverse soluzioni “smart”.

Dalla giunta Midili è appena arrivato il via libera al progetto esecutivo, al quale ha lavorato l’architetto Carmelo Dragà. Adesso si procederà con la gara d’appalto e, conseguentemente, con l’inizio dei lavori. L’amministrazione è fiduciosa al riguardo: la conclusione degli interventi, infatti, è prevista già per quest’estate così da rendere fruibile la piazza in concomitanza con la stagione turistica.

«Come si presenta oggi Piazza Marconi è noto a tutti. Incuria e abbandono che si trascinano da decenni –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– ma noi vogliamo guardare avanti trasformandola in una piazza moderna e tecnologica, nel polo delle attività giovanili come ho scritto nel mio programma elettorale. Riqualifichiamo un angolo di Milazzo poco frequentato dopo il trasferimento della stazione ferroviaria. L’intervento si raccorderà poi pure con la rifunzionalizzazione dell’intera zona e quindi non mi riferisco solo alla vecchia stazione Fs, ma anche ex scalo ferroviario che di recente abbiamo acquisito e che dovrà diventare non solo un parcheggio al servizio della città ma anche il Parco urbano di Milazzo. Ecco perché c’è questa filosofia unitaria di intervento».

Tra gli interventi previsti per piazza Marconi la realizzazione di un “albero del vento”. Si tratta di una struttura capace di produrre energia solare ed eolica, che sarà poi utilizzata per alimentare l’illuminazione della piazza e l’edificio dell’ex stazione ferroviaria per il quale si prevede una messa a nuovo. Prevista anche la realizzazione di “panchine smart” presso le quali sarà possibile ricaricare i propri dispositivi elettronici e l’installazione di un sistema di videosorveglianza.