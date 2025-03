Milazzo. ZTL al Tono: Sindaco incontra i cittadini

L’incontro con i cittadini, per discutere della ZTL al Tono di Milazzo, ha approfondito dubbi e opinioni sull’argomento

MILAZZO – Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha incontrato gli abitanti del Tono per discutere dell’ipotesi ZTL nel fine settimana. Un dibattito approfondito sulla questione ha acceso i riflettori su alcune questioni, che sono state attenzionate dal primo cittadino. All’incontro, insieme al sindaco hanno presenziato anche gli assessori Russo e Coppolino oltre ai cittadini proprietari di case vacanze.

Tra gli argomenti di discussione, le tariffe da applicare: l’ipotesi attuale è l’esonero per i residenti del Tono di Milazzo, con un ticket per i turisti di 5 euro necessario per l’accesso e la sosta. Per limitare ulteriormente il traffico, inoltre, è stata annunciata l’attivazione di un bus navetta che permetta di raggiungere la Ngonia del Tono.

Diversi anche i quesiti posti dai cittadini, raccolti in previsione dell’elaborazione del regolamento per la ZTL. Si è discusso della necessità di accedere all’area per chi accudisce genitori o parenti anziani, così come dell’opportunità di un ticket ridotto o dell’esenzione per chi non ha la residenza nell’area ma gestisce attività commerciali o possiede un parcheggio privato.

Adesso è previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane, che si terrà presso la piazza della Ngonia Tono.

