Milazzo. Ipotesi Ztl al Tono: solo nei fine settimana?

Per andare al Tono, nel Comune di Milazzo, quest’estate si pagherà un ticket. Ma si pensa solo al fine settimana

MILAZZO – Si torna a parlare di ZTL al Tono, nella città di Milazzo. L’ipotesi era già stata avanzata più volte, ma adesso sembra sia pronta a diventare realtà. L’amministrazione parla di un periodo sperimentale di qualche settimana, limitato al week-end.

La ZTL al Tono nel dettaglio

Al momento, si valuta di applicare il pagamento di un ticket per l’accesso al Tono dalla via Grotta Polifemo, zona stadio. In quell’area saranno installate delle telecamere di videosorveglianza, che verificheranno gli accessi.

Prevista un’ora senza la necessità di pagare il ticket, successivamente sarà applicata una tariffa diversificata con un prezzo ridotto per i residenti di Milazzo. I visitatori da fuori, invece, pagheranno un biglietto giornaliero il cui prezzo dovrebbe andare dai 3 ai 5 euro. Prevista, invece, l’esenzione per gli abitanti del Tono.

Midili: “Limitare il traffico di auto al Tono”

«Ritengo -ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- che non sia giusto far pagare qualcuno per fare prendere una boccata d’aria ad un anziano o far giocare un bambino. Credo che un’ora sia un tempo sufficiente per fare una passeggiata anche a piedi e uscire dalla Ztl. Se passa più tempo vuol dire che stai stazionando nell’area, non è più una passeggiata ma una presenza. E a quel punto visto che stai occupando il posto che magari poteva essere di un’altra persona che non può accedere proprio perché ci sei tu, è giusto che paghi».

Il sindaco ha quindi aggiunto che l’attivazione della ZTL si è resa necessaria “visto che la zona è diventata talmente richiesta da dover mettere un freno alla presenza di autovetture, limitando gli accessi”.