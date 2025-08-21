 Milazzo ricorre a fondi Esa. Al via lavori su strade provinciali

Il Comune di Milazzo ricorre ai fondi Esa per finanziare gli interventi sulle strade provinciali presenti nel territorio mamertino

MILAZZO – Partiranno lunedì prossimo i lavori di manutenzione per diverse arterie extraurbane di competenza della Città Metropolitana. A seguito dei mancati interventi dell’ex Provincia, l’amministrazione comunale di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 209 mila euro dall’Ente di Sviluppo Agricolo (Esa) per ripristinare il manto stradale. Gli interventi, affidati all’impresa Mai.Coin di Barcellona, interesseranno in una prima fase viale Gramsci, via Madonna del Boschetto, via dei Tigli e l’incrocio tra viale Gramsci e via De Palma. Per non bloccare la circolazione, il traffico sarà regolato da un senso unico alternato con semaforo mobile dal 25 al 29 agosto e dall’1 al 5 settembre.

L’intervento del Comune si è reso necessario, come sottolineato dall’assessore Santi Romagnolo: «Più volte la Città Metropolitana è stata sollecitata anche da consiglieri comunali ma non abbiamo ottenuto alcun riscontro –dichiara l’assessore Santi Romagnolo– Non ci siamo arresi e questo ennesimo finanziamento da parte dell’Esa è frutto di un lavoro costante da parte dell’Amministrazione che, come sempre, cerca di sfruttare tutte le opportunità che consentano sviluppo al nostro territorio con fondi extrabilancio reperiti a seguito di una attenta e professionale programmazione».

L’amministrazione ha quindi cercato e ottenuto fondi extrabilancio tramite l’Esa, una soluzione che, secondo l’assessore, è frutto di un’attenta programmazione per reperire risorse alternative. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Sottile, che sin dal suo insediamento aveva segnalato le criticità senza ricevere riscontri dall’ente metropolitano.

