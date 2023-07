Mili Marina, cinema sotto le stelle nel terreno confiscato alla mafia VIDEO - Tempostretto

Ieri la visita del presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici

MESSINA. Prende forma sempre di più il progetto Icaros (Interventi di comunità: aggregazione, rigenerazione, orto sociale), un terreno confiscato alle mafie come spazio di incontro per tutti. L’area sorge a Mili Marina, un terreno rimasto abbandonato e preda dei vandali per oltre 25 anni. Oggi, a portare avanti le attività di gestione, è l’associazione Anymore, che grazie a un finanziamento della chiesa Valdese e dalla Fondazione Prosolidar Onlus, ha iniziato i lavori di scerbatura e bonifica. Nei giorni scorsi, l’area si è gioiosamente riempita di giovani provenienti da tutti Italia, e da tantissimi abitanti di Mili, un film proiettato sotto le stelle, nell’ambito della rassegna “Libero Cinema in Libera Terra”.

Ieri a Mili, la visita del presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, il quale ha incoraggiato l’associazione a portare avanti le attività: “I beni confiscati sono spazi che possono rappresentare un’opportunità di riscatto e restituzione sociale ai giovani e alla cittadinanza” ha dichiarato il presidente “Dopo l’estate la commissione regionale anti mafia si occuperà in maniera sistemica di questi beni”.