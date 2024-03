Minissale, la baraccopoli fantasma. Così si vive da 60 anni fra umidità e indifferenza VIDEO

Coppia di anziani dimenticata fra le lenzuola bagnate. "Avranno la casa con priorità"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il nostro viaggio nelle baraccopoli fa tappa nella periferia sud di Messina. Siamo a Minissale, in via Alberico da Barbiano, dove l’illustre nome del condottiero italiano si scontra con la triste realtà delle baracche dimenticate. Dalla via principale, infatti, neanche si vedono queste case. Bisogna addentrarsi lungo uno stretto passaggio per ritrovarsi nel dedalo della vergogna. “Qui non è mai venuto nessuno”, ci dicono le persone che abbiamo incontrato.

Dormire fra le lenzuola bagnate

In una delle baracche non si riesce nemmeno ad entrare. La signora che ci abita racconta che il tetto le sta crollando addosso un po’ alla volta e che vive tremando per il freddo. Accanto a lei abita il fratello, più o meno nelle stesse precarie condizioni. Nella casa vicina i genitori, che da 60 vivono fra umidità e indifferenza generale. “Io e mio marito abbiamo problemi alle ossa, dal tetto entra sempre acqua e le lenzuola in cui dormiamo sono spesso bagnate”, racconta con la voce rotta dal pianto. In queste condizioni hanno cresciuto sei figli e la casa che ci mostrano è quella messa meglio fra tutte.

Fragili che non sapevano di essere fragili

Invalidi e fragili che non sapevano nemmeno di avere diritto a una casa con priorità. “Qui le informazioni non sono arrivate e dove non arriva la comunicazione istituzionale arriviamo noi”, spiega il sub commissario Marcello Scurria. “Ci sono realtà come questa in cui sarà necessario fare girare degli assistenti sociali perché le condizioni di degrado vanno ben oltre i tetti fatiscenti”.

Queste famiglie vivono in queste condizioni da più di 60 anni ma nessuno si è mai accorto di loro. Eppure le baracche sono sempre state li, i tetti in amianto pure, circondate da palazzine con vista sul degrado più assoluto.

Nello stesso villaggio di Minissale ci sono altre due baraccopoli dimenticate. Il viaggio continuerà nella prossima puntata. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻

