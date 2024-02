Viaggio nelle baraccopoli: l’ultima testimonianza di una vergogna centenaria VIDEO

Ogni settimana storie di vita in baracca. Si partirà sabato 17 febbraio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Inizia il nostro viaggio nelle baraccopoli di Messina. Sono ancora 73 e ogni settimana ne visiteremo una. Da nord a sud, ecco le baracche viste dall’alto.

Racconteremo la realtà delle baracche attraverso gli occhi e la voce di chi ci vive, di chi ci è nato, di chi ha sempre sognato una casa vera, ma anche di chi non vuole andare via. A guidarci nel dedalo delle aree di risanamento sarà il sub commissario Marcello Scurria.

Tante di queste casette quest’anno verranno cancellate per sempre. E questo viaggio sarà l’ultima testimonianza di una ferita che inizia ad essere sanata dopo più di 100 anni. Sarà un racconto a puntate e si partirà sabato 17 febbraio. Seguiteci.

