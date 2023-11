Minutoli e Caminiti rispondono a Gioveni: "Il Torrente Guardia è in sicurezza" - Tempostretto

Per gli assessori "il deflusso delle acque avviene liberamente all'interno del greto e la manutenzione è stata fatta su 72 torrenti cittadini"

MESSINA – All’appello del consigliere Libero Gioveni, che ha lanciato l’allarme sul Torrente Guardia, rispondono in maniera congiunta gli assessori al ramo della Giunta Basile. Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti intervengono “per puntualizzare quanto divulgato dal consigliere, mostrando le foto dei luoghi dove sono stati effettuati gli interventi di pulizia straordinaria del torrente in questione e in particolare della passerella immortalata nelle immagini della presunta esondazione”. Sostengono gli assessori: “Si evidenzia chiaramente che il deflusso delle acque avviene liberamente all’interno del greto, ciò grazie agli interventi di manutenzione operati su circa 72 torrenti cittadini, alcuni conclusi e altri in corso “.

L’assessore alla Difesa del suolo Caminiti precisa che “è stato redatto il progetto d’interventi per la mitigazione del rischio idraulico, mediante l’eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi, con la realizzazione di manufatti prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica. Progetto che riguarda anche l’attraversamento del torrente Guardia in contrada Aranciarella, mostrando l’estratto del progetto.

Da parte sua, usa accenti polemici l’assessore alla Protezione civile Minutoli “nel prendere atto della modalità di come siano state effettuate le riprese del video. È stucchevole assistere a certi comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini, che si fermano su una passerella mentre un corso d’acqua è in piena solo per filmare il momento. E in barba a tutti gli appelli e i richiami al rispetto delle norme comportamentali lanciati dalle campagne d’informazione della Protezione civile” .

“Gli interventi di manutenzione straordinaria e rimozione dei rifiuti nei torrenti”

Gli assessori tendono a “rassicurare la cittadinanza e lo stesso consigliere sugli interventi di manutenzione straordinaria ad oggi operati sulle aste torrentizie cittadine. È chiaro che un minimo di vegetazione è ricresciuta, ma ciò non pregiudica il regolare deflusso delle acque che invece potrebbe essere ostacolato a causa dei rifiuti abbandonati nei greti da persone irresponsabili. È stata avviata e ancora in corso di esecuzione un’importante azione di rimozione dei rifiuti abbandonati dai torrenti alla quale seguirà la collocazione di nuove telecamere. La Protezione civile comunale nella giornata di ieri è intervenuta effettuando un sopralluogo con i propri tecnici e oggi con i mezzi”.

