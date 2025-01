Miranda: “La nuova società dà entusiasmo, importante il ritorno dei tifosi”

Alla vigilia della sfida tra Messina e Audace Cerignola a presentare la sfida il vice di Modica, quest'ultimo sarà squalificato

MESSINA – Alla vigilia del ritorno in campo per il Messina nel 2025, l’avversario sarà domani al “Franco Scoglio” l’Audace Cerignola, a presentare la sfida è Maurizio Miranda, vice di Giacomo Modica squalificato che non siederà in panchina. La squadra questa mattina ha svolto la rifinitura al Marullo di Bisconte.

“Prima di tutto volevo fare le condoglianze al nostro collaboratore Pietro Giacalone per la scomparsa della moglie, questa notizia ci ha distrutto – esordisce così mister Maurizio Miranda – Per il resto domani sarà una giornata fondamentale e importante, avremo i tifosi dalla nostra parte e dobbiamo cercare di fare di tutto per ottenere quel risultato che in questo momento ci manca”.

Sulla situazione della rosa Miranda aggiunge: “A parte gli uomini contati e i discorsi su chi vuole andare via e chi rimane, domani c’è sempre una partita da giocare per vincerla. Chi è disponibile ed è a disposizione del mister deve dare il massimo per centrare l’obiettivo. L’avvento della nuova società ci sta dando anche più entusiasmo, il ritorno dei tifosi è importantissimo. I giocatori pensino a giocare questa partita e da lunedì potranno pensare ad altro”.

