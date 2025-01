Il nuovo Messina alla prova Audace Cerignola, atteso il ritorno dei tifosi

La seconda del girone di ritorno, prima del 2025 e della nuova proprietà si giocherà domani alle ore 15

MESSINA – Potrebbe essere una giornata di rinascita quella di domani domenica 5 gennaio 2025, un’epifania per il Messina curiosamente un giorno prima della vera festività. Il nuovo corso biancoscudato dovrebbe vedere la presenza in tribuna della nuova proprietà, rappresentata dal presidente in pectore Stefano Alaimo, del sindaco della città di Messina Federico Basile e sono attesi di ritorno anche i tifosi con i gruppi organizzati che, con il passaggio delle quote di maggioranza alla Aad Invest Group e in seguito all’incontro avuto con lo stesso Alaimo, termineranno la loro protesta.

Tornando alla situazione campo però le prospettive non sono rosee. Il mercato è iniziato e in casa biancoscudata, in attesa che Domenico Roma accetti davvero l’incarico, si sono registrate solo due uscite, anche se non confermate, di Mamona e Manetta. Ci sarà quindi una probabile formazione titolare nuova per i padroni di casa che affronteranno gli ospiti pugliesi che dall’altro canto si sono già mossi ufficializzando gli arrivi di Volpe e Achik.

L’avversario Cerignola

L’Audace Cerignola di mister Giuseppe Raffaele, per poche settimane in passato anche sulla panchina del Messina, viaggia ai piani alti della classifica. Forte di 9 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte si trova al terzo posto in coabitazione con Avellino e Potenza a 35 punti, dietro a Benevento (40) e Monopoli (38). Ruolino di marcia ben distribuito tra casa e trasferta, 19 i punti tra le mura amiche e 16 in trasferta, differenza reti positiva +9 con 29 reti realizzate e 20 subite. I pugliesi arrivano da sei risultati utili consecutivi, anche se con sole due vittorie, l’ultima sconfitta risale alla trasferta di Taranto lo scorso 11 novembre. Modulo di gioco dei pugliesi è il 3-5-2, dopo l’esperimento alla prima giornata con la difesa a quattro mister Raffaele ha cambiato proprio nel precedente contro il Messina dell’andata. Tra le due squadre ci sono ex anche in campo: Salvemini da una parte e Krapikas dall’altra.

L’arbitro della sfida sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata. In stagione ha già diretto il Messina nella sfida tragica del “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Messina, biancoscudati sconfitti per sei reti a zero. Altro precedente con il Messina sempre in trasferta a Latina nella passata stagione, partita terminata 1-1 con Zunno nel primo tempo che rispose alla rete di Mastroianni. Due partite senza particolari polemiche per l’arbitraggio. Sarà la prima direzione di gara per Sacchi per quanto riguarda l’Audace Cerignola tra i professionisti, mentre nella stagione 2021/2022 ha già diretto i pugliesi in Serie D in una trasferta vinta a Brindisi per 4-0.

I precedenti

Lo scorso anno nella sfida d’andata vittoria per 2-0 dell’Audace Cerignola. Due gol, uno per tempo, bastarono ai pugliesi con Cuppone ad approfittare del pasticcio tra Rizzo e Krapikas, mentre nella ripresa una conclusione, che non sembrava francamente irresistibile, di Capomaggio fissò il risultato sul 2-0. Fu la prima volta che i pugliesi si schierarono con il 3-5-2.

Nella passata stagione le due squadre si affrontarono alla prima di campionato. Pareggio per 2-2 in casa pugliese in una partita che cambiò più volte padrone: il Messina passò in vantaggio con la rete di Tropea, Malcore ribaltò la situazione con una doppietta fino alla punizione, quasi allo scadere, di Firenze che rimise tutto in parità. Al ritorno al Franco Scoglio sconfitta amara del Messina, che interruppe una striscia di quattro risultati utili consecutivi, a cui ne seguirono altri sei, in una partita condizionata dall’espulsione di Ortisi dopo neanche mezz’ora. Malcore e D’Andrea segnarono per gli ospiti, in mezzo la rete di Zunno.

Sempre tra i professionisti due stagioni fa arrivarono due sconfitte. All’andata al Monterisi netto 3-0 dei locali, Achik, D’Andrea e rigore di Malcore a firmare il tris. Mentre al ritorno sconfitta di misura al Franco Scoglio per un Messina che veniva ancora da una serie di cinque risultati utili consecutivi, la rete corsara di Zak su calcio d’angolo regalò i tre punti ai pugliesi.

Prevendita aperta

La società comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Audace Cerignola di domenica 5 gennaio 2025. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. O in alternativa dalle ore 13:30 di domenica sarà aperto il botteghino del PalaRescifina con i cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 13:30. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100%, fa ancora sapere la società, hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it. Il neo presidente in pectore Alaimo inoltre nell’incontro con i consiglieri comunali di ieri ha voluto aprire ulteriormente al pubblico promettendo l’entrata gratuita al campo agli studenti.

Curva Sud: biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita; da 0-6 anni gratis, da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita; donne € 9, più diritti di prevendita; over 65 € 9, più diritti di prevendita.

Tribuna A: biglietto intero € 22 più diritti di prevendita; da 0-6 anni gratis; ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti: biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 4 Gennaio alle ore 19.

Punti vendita: Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403), Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132), Il Botteghino (Viale della Libertà, 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina), Bar La Rosa Nera (S.S. 114 KM 4,720 SNC – 98125 – MESSINA (ME), Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta), Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona), Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo).

