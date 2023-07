Miss Italia sbarca a Lipari - Tempostretto

Nel fine settimana le finali regionali del concorso di bellezza

Le aspiranti siciliane al titolo di Miss Italia 2023 stanno per sbarcare anche a Lipari. Sabato 22 luglio, nella splendida cornice del teatro del castello, si terrà, la finale regionale del prestigioso concorso di bellezza al termine della quale sarà eletta Miss Isole Eolie. Un titolo che, per la prima volta, avrà accesso alle prefinali nazionali, grazie a Brand Eolie società organizzatrice della manifestazione nell’isola.

Il brand Eolie

“Il nostro sogno, da società che promuove la bellezza delle Eolie è quello di portare una miss con il titolo di questo arcipelago in finale. Sarebbe una grande vetrina per queste isole, per un risultato, frutto del sostegno all’iniziativa, delle più importanti imprese del territorio”, ricorda il presidente di Brand Eolie , Peppe Paino. Per organizzare la manifestazione Brand Eolie ha, infatti, unito diverse aziende leader che credono fortemente nel rilancio turistico attraverso iniziative di richiamo e di sicuro ritorno mediatico come Miss Italia. E ci credono anche le istituzioni: città Metropolitana e Camera di Commercio di Messina, il Parco Archeologico delle Isole Eolie e i quattro comuni dell’arcipelago hanno dato il loro Patrocinio.

Nel corso della serata di sabato si terrà il premio “Le perle eoliane” che sarà attribuito da Brand Eolie alle eccellenze del territorio segnalate dal popolo della rete al link: https://www.eolielive.it/le-perle-eoliane/

La finale di Miss Italia

Alla finale regionale di sabato 22 luglio si accederà attraverso il superamento della selezione provinciale che si svolgerà venerdì 21 luglio ( inizio ore 21,00) al White Beach club nell’incantevole baia di Papisca. Nel corso della serata sarà eletta Miss Lipari che, con la seconda classificata, si aggiudicherà la borsa di studio istituita dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo.



Il riconoscimento rappresenta un contributo alla costruzione di un percorso professionale. Prevede la partecipazione a un “Professional Master Training” post diploma-laurea, da svolgersi presso le oltre 470 imprese turistiche alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale. Le prime sei classificate alla selezione provinciale si qualificheranno direttamente per la finale regionale al teatro del castello del 22 luglio (insieme alle altre finaliste provenienti dalle selezioni provinciali in corso di svolgimento in Sicilia) al termine della quale sarà eletta “Miss Isole Eolie”.