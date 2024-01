Misteriosa scomparsa a Milazzo di Antonio Dama, l’appello angosciato del figlio

In corso le ricerche dei carabinieri. Il 50enne si è allontanato da casa ieri mattina alle 10, 30

MILAZZO – Da ieri mattina non si hanno notizie di Antonio Dama, un uomo di 50 anni di Milazzo. Intorno alle 10, 30 è andato via di casa e da quel momento si sono perse le tracce. L’allarme è stato lanciato dai familiari ieri sera con una denuncia ai carabinieri. Durante la notte anche la Guardia costiera ha effettuato una perlustrazione in mare, purtroppo senza successo. La famiglia è conosciuta a Milazzo, poiché i parenti gestiscono un noto bar nel centro della città. Davide, il figlio di Antonio Dama, calciatore del Milazzo, ha lanciato un appello attraverso un post su Facebook: “Mio padre è scomparso da ieri mattina alle 10,30 circa. Per favore, chiunque lo abbia visto, mi contatti”. La Prefettura di Messina ha immediatamente attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. In caso di avvistamento, i cittadini potranno contattare il numero unico d’emergenza 112, oppure recarsi alla Stazione Carabinieri di Milazzo.