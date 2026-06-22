 Mistretta. Strumenti di laboratorio rubati, 37enne denunciato per ricettazione

Mistretta. Strumenti di laboratorio rubati, 37enne denunciato per ricettazione

Redazione

Mistretta. Strumenti di laboratorio rubati, 37enne denunciato per ricettazione

lunedì 22 Giugno 2026 - 15:15

Hanno un valore di circa 80mila euro

I carabinieri di Mistretta hanno denunciato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “ricettazione”.

I militari hanno perquisito un edificio rurale di proprietà del 37enne, ove sono stati trovati diversi strumenti tecnici di laboratorio (tra cui un costoso microscopio, delle lenti e vari attrezzi di carattere scientifico), i quali – all’esito degli immediati accertamenti – sono risultati provento di un furto commesso a Mistretta, in un laboratorio di ricerca riconducibile all’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione siciliana, ove vengono svolti accertamenti sulle carni.

Al riguardo, l’uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni in ordine al possesso del materiale, il cui valore è di circa 80.000 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
La pasta reale come si faceva una volta: viaggio nel “regno delle nocciole” di Lidia Calà Scarcione VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED