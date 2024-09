“Mizzica, questo è Jazz”, buona la prima al Giardino Corallo con Andrea Tidona

L'attore in uno spettacolo di teatro e musica che narra la migrazione dei siciliani negli States a inizio Novecento

Una scommessa vinta, la prima nazionale dello spettacolo di teatro e musica, “Mizzica, questo è Jazz”, in scena al Giardino Corallo, con il patrocinio del comune di Messina e dell’assessorato regionale al turismo.

Il protagonista Andrea Tidona, noto al pubblico grazie al film per la televisione e il cinema, ha regalato ai messinesi una pregevole prova professionale. L’attore indossando l’abito di Antonino, un emigrante siciliano costretto all’inizio del Novecento al trasferimento negli Stati Uniti, ha narrato il sentimento di profonda tristezza dei milioni di “ scappati di casa” approdati ob torto collo, sul suolo americano.

L’artista è conosciuto per aver interpretato “Il commissario Montalbano”, “ Paolo Borsellino I 57 giorni”, Il capo dei capi”, “ La vita è bella”, “ I cento passi” “ La meglio gioventù”, ” Il 7 e l’8” e “ Il delitto Mattarella”.

Tidona ha narrato la nostalgia struggente di tanti che a causa della miseria partirono verso l’ignoto con il timore di non poter più far ritorno in Sicilia, con un cambio d’abito accompagnato dalla struggente melodia suonata da Rino Cirinnà, ( famoso sassofonista italo americano) è entrato nel personaggio di Tom, un uomo scappato dalla schiavitù alla volta di San Juan di Portorico, con un’interpretazione magistrale.

Ad accompagnare il racconto una band ( Rino Cirinnà sax, Antonino Artino Innaria tromba, Rosario Di Leo piano, Pietro Longo basso e Carmelo Sateno batteria) che grazie a brani classici del Jazz partendo da “ When the saints go marching inn” ha dato un notevole valore aggiunto allo spettacolo .

A dirigere “Mizzica, questo è Jazz”, Alessandro Machia, regista romano, che con grazia ha reso con un disegno luci impeccabile le atmosfere della narrazione ora struggenti dopo frizzanti e ancora malinconiche.Marina Romeo ha scritto il testo, coniugando perfettamente la certosina ricerca storica a battute comiche, per esplodere in una scena finale che ha commosso i tanti spettatori presenti.

Lo spettacolo, il prossimo autunno farà un percorso inverso rispetto alla storia brillantemente raccontata da Andrea Tidona, da Messina verso la Sicilia, approdando al Centro Nord Italia, per ritornare trionfante nella città dello Stretto.