Mobilità sostenibile. A Milazzo tariffe agevolate per i mezzi pubblici

Al via la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Quest’anno parteciperà anche il Comune di Milazzo, con alcune agevolazioni

MILAZZO – Prende il via la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, quest’anno incentrata sull’incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto meno inquinanti con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana.

Alla manifestazione, giunta ormai alla sua 22esima edizione, parteciperà anche il Comune di Milazzo che, in collaborazione con SAIS Autolinee, dal 16 al 22 settembre proporrà tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale. Con un biglietto a tariffa fissa da 5 euro, infatti, sarà possibile prendere qualsiasi mezzo di trasporto. Nell’ambito della medesima iniziativa, inoltre, saranno proposti degli incontri di educazione stradale per gli studenti delle scuole.

L’Assessore alla viabilità, Francesco Coppolino, ha commentato entusiasta l’iniziativa: «Abbiamo aderito a questo appuntamento alla luce delle tante iniziative che l’Amministrazione Comunale ha pianificato e sta attuando per il miglio amento della vivibilità urbana tramite l’adozione di stili di vita sostenibile. Penso alla pedonalizzazione del centro urbano riproposta a luglio ed agosto nei fine settimana per favorire l’uso del mezzo pubblico e della mobilità dolce. Ma anche alle azioni volte alla riqualificazione del trasporto pubblico locale favorendo l’implementazione di sistemi di infomobilità. A tutto ciò si aggiungono i progetti di riqualificazione di spazi pubblici atti a favorire la socialità. Tutta una serie di interventi finalizzati proprio a migliorare la qualità della vita urbana».