Mobilità su rotaie, Atm all'Expo di Milano a confronto con i professionisti del settore - Tempostretto

MESSINA – Il presidente dell’Atm Pippo Campagna, il direttore generale Claudio Iozzi e il management del settore tranvia dell’azienda hanno partecipato alla più importante fiera dedicata a tutti i settori della tecnologia ferroviaria per conoscere le ultime novità in tema di mobilità su rotaie, anche in vista della riqualificazione della linea tranviaria di Messina. Durante il grande evento che si è svolto a Milano, il presidente e il direttore generale hanno avuto l’opportunità di incontrare e interagire con i professionisti del settore ferroviario di tutto il mondo. I vertici di Atm Spa hanno inoltre partecipato al Forum di Asstra sulla mobilità del futuro.