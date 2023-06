Modà & orchestra a Taormina per festeggiare 20 anni di grande successi - Tempostretto

Al Teatro antico primo evento ella stagione estiva e della nuova edizione di Sotto il vulcano fest"

TAORMINA – Manca poco all’avvio ufficiale della stagione estiva di grandi concerti al Teatro antico di Taormina: saranno i Modà – per la prima volta con orchestra – a dare ufficialmente inizio al fitto programma di concerti e alla nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest domani venerdì 2 giugno, per un concerto che si preannuncia un tutto esaurito, restano infatti gli ultimissimi biglietti disponibili on line al botteghino del Palazzo dei Congressi, aperto dalle 18 (apertura porte ore 20 inizio spettacolo ore 21.30). L’indomani, sabato 3 giugno ad accoglierli sarà il Teatro Valle dei Templi di AGRIGENTO: tutto pronto con largo anticipo rispetto alle passate stagioni, per accogliere il concerto inaugurale della nuova edizione del Festival Il Mito. Apertura botteghino del teatro ore 10.00 apertura porte ore 20.00 inizio spettacolo 21 Doppia data agrigentina per la band che a grande richiesta si esibirà anche martedì 6 giugno. In cartellone, tra gli altri, anche i concerti di Zucchero il 27 luglio, Gigi D’Alessio il 20 agosto, Francesco Renga & Nek il 27 agosto, Venditti & De Gregori il 30 agosto.