Modica: “Con la Casertana il Messina deve fare punti”

MESSINA – Alla vigilia della sfida tra Messina e Casertana l’allenatore dei biancoscudati Giacomo Modica non fa paragoni con l’anno passato. “Questo è un altro campionato e quello dello scorso anno è archiviato. Loro avranno interpreti diversi e alla quinta giornata ce li ritroviamo contro, la Casertana è una squadra che ha rinnovato tanti elementi e dobbiamo essere bravi a interpretarla bene. È una squadra che presenta parecchie insidie. Non ci sono in questo girone squadre materasso che possono regalarti tre punti senza sofferenza. Dobbiamo ricominciare a pedalare e dobbiamo fare una prestazione gagliarda e maiuscola, dobbiamo cercare di fare punti perché serve al nostro percorso, classifica e progetto. Cambiamo atteggiamento e non pensiamo che ci siano situazioni speculative da squadra attendista, noi dobbiamo essere sempre noi stessi, propositivi”.

Riguardo alla sconfitta esterna contro il Crotone seconda in due partite e venendo da due risultati positivi in casa Modica dichiara: “In questo momento i risultati mi dicono questo, che il fattore casa influisce. Bisogna andare avanti per quella che è la nostra forza senza aspettare. La mentalità la acquisiamo e non deve cambiare niente tra giocare in casa o fuori, la testa deve essere di giocare dappertutto alla stessa maniera”.

“Otto gol subiti? Noi sappiamo che difensivamente abbiamo commesso qualche errore – spiega Modica – e vogliamo smussare qualcosa. Purtroppo il calcio è fatto di episodi ed errori, chi sbaglia meno vince. Noi poi non siamo neanche bravi a capitalizzare le occasioni, è un problema di squadra sia di attaccare insieme e difendere. Ci stiamo lavorando sono contento per quello che ha fatto la squadra e come intensità di recuperare. Se poi noi tiriamo dieci volte e loro due qualcosa che non quadra ci sta, dobbiamo fare un gol più per gli altri e dobbiamo essere più cinici”.

Sulla condizione dei calciatori in gruppo: “Stiamo incominciando a livellare e bilanciare le condizioni di ritardo nella preparazione di alcuni. Adesso anche chi era in ritardo è in parità con gli altri e le scelte cominciano ad essere convinte per proporre qualcosa che ci possa essere utile. Non so se possiamo contare su tutti e novanta minuti con tutti ma in alcuni ruoli precari possiamo contare di più su alcuni. Frisenna ha avuto un problema scorsa settimana e abbiamo ritenuto insieme di non rischiarlo per non perderlo per molte più partite. L’abbiamo recuperato e lo valuteremo nelle prossime ore”.

Lo sfogo sull’alzare l’asticella

Modica tempo addietro aveva dichiarato che sarebbe rimasto solo se la società avesse alzato l’asticella. “Io devo dare sempre risposte, gli altri a me risposte non le danno mai. So che stiamo entrando nella quinta settimana di campionato e io non sono ancora entrato dentro il Franco Scoglio per allenarmi. Sono sempre diretto, onesto e mi prendo le mie responsabilità. Per me alzare l’asticella era anche fare dei doppi. Io faccio allenamenti solo mattina, sembro la scuola calcio, chi vuol capire capisca e chi vuole risolvere i problemi lo faccia. Io ho ancora in testa l’esposto che mi è arrivato lo scorso anno quando chiesi all’assessore un campo. Io sono uno stipendiato e mi allineo, non sono cose di cui devo occuparmi io”.

Un pensiero di Modica per Totò Schillaci

“Per quanto riguarda Totò non so quanti lo conoscono nella mia squadra che sono molto giovani, io ho avuto la fortuna di condividere con lui un percorso con lui a Messina ma anche nelle giovanili. Amicizia e stima infinita per un amico, compagno e calciatore. Quello che la gente sa poco è il suo lato umano, è una perdita importante e molto devastante. Sono vicino alla famiglia e faccio le mie più sincere e affettuose condoglianze, il mio pensiero va ai figli e bisognerebbe riflettere su quanto piccoli siamo in questo mondo e da un niente si passa dalla vita alla morte. Totò è stato un grande amico e gli amici non si perdono mai anche nella morte”.

Prevendita Messina – Casertana

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Casertana di venerdì 20 settembre 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it.

Dalle ore 19:15, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 19:00.

Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Prezzi

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita

Donne € 9, più diritti di prevendita

Over 65 € 9 , più diritti di prevenditaù

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà giovedì 19 settembre 2024 alle ore 19:00.

Punti vendita

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 KM 4,720 SNC – 98125 – MESSINA (ME)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)

