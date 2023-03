Molochio. Viabilità, sopralluogo di Versace sul circuito automobilistico del MiniSlalom - Tempostretto

Versace, insieme al sindaco di Molochio ha visionato lo stato dell'arteria stradale per programmare gli interventi necessari al ripristino della sicurezza

MOLOCHIO – Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, insieme al dirigente del settore Viabilità della Città Metropolitana, Lorenzo Benestare, ha effettuato un sopralluogo sul tratto di strada che collega Molochio a Trepitò e che, nei primi anni ’90, ha rappresentato il circuito automobilistico del “MiniSlalom Città di Molochio“. Ad accompagnarli, il sindaco Marco Giuseppe Caruso ed alcuni rappresentanti dell’amministrazione molochiese.

”L’obiettivo – ha detto Versace – è quello di far rivivere una manifestazione sportiva che piloti e appassionati aspettano da oltre 20 anni. Abbiamo raccolto con interesse l’invito del sindaco Caruso, fra i sostenitori più appassionati di un evento su cui poter provare a costruire un interessante attrattore per l’intera Città Metropolitana».

«Le basi per poter ridare vigore e slancio al MiniSlalom – ha concluso Versace – esistono, così come l’entusiasmo della comunità desiderosa di tornare a rappresentare una tappa importante nella categoria delle quattro ruote. Nei prossimi giorni, i tecnici del settore daranno luogo ad un nuovo sopralluogo per testare le condizioni della strada e, da lì in poi, si potrà iniziare a programmare qualcosa di più concreto. È, dunque, un’opportunità, rispetto alla quale la Città Metropolitana continuerà a sostenere il Comune di Molochio».