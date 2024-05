Monforte. Dissesto: insediato l’organismo straordinario di liquidazione, avviso ai creditori

Ecco come presentare le istanze per il riconoscimento dei debiti pregressi

MONFORTE SAN GIORGIO – A seguito del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Monforte San Giorgio il 15 febbraio 2024, è stato nominato un Organismo straordinario di liquidazione per gestire l’indebitamento pregresso e adottare le misure necessarie per estinguere i debiti maturati fino al 31 dicembre 2020. Il Commissario incaricato, la dottoressa Giulia Rosa, funzionario finanziario presso la Prefettura di Messina, si è insediata il 13 maggio e il 21 maggio ha pubblicato un avviso per i creditori. Questi sono invitati a presentare le loro richieste di ammissione alla massa passiva entro 60 giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori 30 giorni.

Le richieste devono essere inviate all’Organismo Straordinario di Liquidazione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it, tramite raccomandata all’indirizzo Via Immacolata, 1 CAP 98941 – Monforte San Giorgio, oppure consegnate direttamente al protocollo generale del Comune.

Saranno ammissibili i debiti di bilancio e fuori bilancio sorti entro il 31 dicembre 2020, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inclusi quelli derivanti da transazioni che hanno portato all’acquisizione di beni, servizi o lavori nell’esclusivo interesse del Comune. Le richieste devono essere corredate di documentazione che attesti: generalità o ragione sociale e indirizzo del creditore; oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2020; importo del credito; data di insorgenza del credito; documentazione che dimostri la sussistenza del debito; eventuali cause di prelazione o atti interruttivi della prescrizione.

L’ammissione delle richieste sarà subordinata alla verifica della legittimità degli atti che hanno generato l’obbligazione giuridica. Dal 15 febbraio 2024, data di dichiarazione del dissesto, e fino all’approvazione del rendiconto della gestione della liquidazione, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del Comune per i debiti rientranti nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. Per ulteriori dettagli, gli interessati possono consultare l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monforte San Giorgio nella sezione Avvisi e notizie e sull’Albo pretorio online.