Monte di Pietà, si cucina il pesce stocco alla messinese nel segno di Masterchef

Con il sindaco e l'assessore Finocchiaro, la vincitrice dell'ottava edizione Valeria Raciti e la chef Carlotta Andreacchio

MESSINA – Ancora un evento nel segno di MasterChef Italia a Messina. Al Monte di Pietà, con la nuova gestione della Città Metropolitana, si è svolto uno show cooking live di Masterchef Italia. Al centro dell’incontro una rivisitazione del pesce stocco alla messinese. A presenziare il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro, con ospite d’onore la chef siciliana Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione del popolare programma, che ha cucinato con la chef messinese Carlotta Andreacchio.

L’iniziativa è prodotta da Endemol Shine Italy e non è aperta al pubblico. Come promozione della città, da tempo l’amministrazione comunale ha puntato su Masterchef. In primis, con la puntata realizzata a Messina, per la tredicesima edizione, e andata in onda il 28 dicembre. La si può rivedere su Sky e Now tv.

