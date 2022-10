Montebello Jonico, denunciati per reati in tema di armi un 88enne e il figlio 49enne - Tempostretto

L'anziano padre, regolare detentore di un fucile, deferito per omessa custodia; il figlio, per detenzione abusiva della stessa arma e delle munizioni

MONTEBELLO JONICO – Nei giorni scorsi a Fossato, frazione di Montebello Jonico, nell’ambito di servizi di perlustrazione del territorio i Carabinieri hanno eseguito diversi controlli finalizzati ad accertare la regolare detenzione di armi e munizioni.

In tale quadro, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 88enne, regolare detentore di fucile, per omessa custodia di armi e il figlio 49enne per detenzione abusiva di armi in quanto a seguito di controllo presso la sua abitazione è stato trovato in possesso del fucile del padre, con relativo munizionamento, senza essere titolare di alcun titolo autorizzativo alla custodia o alla detenzione degli stessi.

Nella circostanza, gli operanti hanno altresì proceduto al ritiro cautelare di altri 3 fucili, regolarmente detenuti, nei confronti dell’anziano deferito. Il fucile e il munizionamento rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.

